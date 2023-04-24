Не только обороняем, но и активно контратакуем, – Сырский снова посетил Бахмут
Источник:Александр Сырский
Украинские военные в городе Бахмут Донецкой области не только ведут оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это позволяет нашим силам уничтожать лучшие подразделения врага и выигрывать время.
Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский.
Смотрите также Враг продолжает "мясные" штурмы в Бахмуте, отбиты 58 атак: карта боевых действий 24 апреля
Сырский снова прибыл в Бахмут
В сообщении говорится, что Сырский сегодня работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Решения по организации обороны принимаются на месте. Сырский заслушивает командиров и анализирует оперативную обстановку. Ситуация контролируемая,
– говорится в сообщении.
Также Командующий всегда поощряет лучших бойцов. Поэтому и сегодня он наградил отличиями и ценными подарками более 130 воинов, мужественно выполнявших задания и проявивших героизм.
"После ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", – заявил Сырский.
По его словам, враг не оставляет цель оцепить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.
Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время,
– добавил Сырский.
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- Основные усилия оккупанты сосредоточивают на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта наши воины отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в отчете Генштаба 24 апреля.
- Украина не может отказаться от защиты Бахмута, который наши храбрые воины защищают уже длительное время. Как объяснил президент Владимир Зеленский, захват города может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.