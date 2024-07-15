Сырский отправляет рабочую группу на передовую, чтобы проверить ситуацию в 59 ОМПБр

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проверит ситуацию в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Для этого генерал сформировал соответствующую рабочую группу.

Ранее о проблемах с командиром 59 ОМПБр сообщала Екатерина "Пташка" Полищук. Парамедик призвала провести служебную проверку из-за пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава этим комбригом.

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Ситуацию в 59 ОМПБр проверит рабочая группа

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что с целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы.

Эту группу должен возглавить начальник Военной службы правопорядка ВС Украины, полковник Виталий Левченко.

Ранее защитница Азовстали Екатерина "Пташка" Полищук выложила сообщение на своей фейсбук-странице, где призвала президента Владимира Зеленского о проведении служебного расследования в отношении действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука.

Парамедик рассказала, что более года находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка. По словам "Пташки", проблемы в военном формировании начались с назначением на должность командира бригады Богдана Шевчука в апреле 2024 года.

Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежение жизнью и здоровьем личного состава, действий, что привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей,

– написала "Пташка".

Екатерина Полищук также рассказала про "эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и Шевчука, как командира в войне с врагом".

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность – оказывать сопротивление преступным приказам, которые направлены исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", – отметила защитница Азовстали.

В конце концов "Пташка" попросила Зеленского принять меры и устранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе.