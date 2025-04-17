Экс-главу НАБУ Сытника уволили из АОЗ: в ЦПК заявляют об "удобном контроле" со стороны Минобороны

Руководитель Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил своего заместителя Артема Сытника, бывшего главу НАБУ. Однако в ЦПК считают, что это попытка превратить АОЗ в департамент Минобороны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Центр противодействия коррупции".

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Что известно об увольнении Сытника

Жумадилов принял решение уволить своего заместителя Сытника. АОЗ в ответе на запрос ЦПК сообщили, что причина увольнения – "сокращение численности и штата работников".

В ЦПК считают, что Жумадилов "разрушил" систему внутреннего взаимоконтроля, которую создал Сытник. В Центре отмечают, что именно она позволяла АОЗ осуществлять прямые закупки оружия у производителей или поставщиков первого звена.

Увольнение Артема Сытника – еще один шаг, которым министр обороны Рустем Умеров и Арсен Жумадилов обеспечивают удобный и лояльный контроль над агентством со стороны министерства. То есть фактически превращают независимое агентство в департамент Минобороны, как это происходило до реформы по созданию АОЗ,

– заявляют в ЦПК.

Напомним, что Сытник занял должность заместителя руководителя АОЗ в июне 2024 года. Планировалось, что он будет отвечать за обеспечение внутренней безопасности работы в Агентстве, проверку контрагентов, контроль за выполнением государственных контрактов, а также за налаживание сотрудничества с правоохранительными органами.

К слову, Жумадилов был назначен на должность главы АОЗ только в марте этого года. В заметке о его назначении отмечалось, что система оборонных закупок требует установления четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения.