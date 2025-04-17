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Що відомо про звільнення Ситника

Жумаділов ухвалив рішення звільнити свого заступника Ситника. АОЗ у відповіді на запит ЦПК повідомили, що причина звільнення – "скорочення чисельності та штату працівників".

У ЦПК вважають, що Жумаділов "зруйнував" систему внутрішнього взаємоконтролю, яку створив Ситник. У Центрі зазначають, що саме вона дозволяла АОЗ здійснювати прямі закупівлі зброї у виробників або постачальників першої ланки.

Звільнення Артема Ситника – ще один крок, яким міністр оборони Рустем Умєров та Арсен Жумаділов забезпечують зручний і лояльний контроль над агенцією з боку міністерства. Тобто фактично перетворюють незалежну агенцію на департамент Міноборони, як це відбувалося до реформи зі створення АОЗ,

– заявляють у ЦПК.

Нагадаємо, що Ситник зайняв посаду заступника керівника АОЗ у червні 2024 року. Планувалося, що він буде відповідати за забезпечення внутрішньої безпеки роботи в Агенції, перевірку контрагентів, контроль за виконанням державних контрактів, а також за налагодження співпраці з правоохоронними органами.

До слова, Жумаділова було призначено на посаду голови АОЗ лише у березні цього року. У дописі про його призначення зазначалося, що система оборонних закупівель вимагає встановлення чітких правил, швидких рішень та ефективного постачання.