Командира 155 бригады задержали после скандала: в ГБР рассказали, в чем его подозревают

Командира скандальной 155 бригады "Анна Киевская" задержали сотрудники ГБР по подозрению в содействии СВЧ. Во время выяснения деталей стало известно, что военные бригады сообщали о фактах самовольного оставления части или о том, что некоторые бойцы не возвращались из отпусков или больничных. Однако командир ничего с этим не делал.

В настоящее время командира 155 ОМБр подозревают в том, что он целенаправленно не направил сообщение о своих подчиненных, совершивших уголовное преступление, в правоохранительные органы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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В каком правонарушении подозревают командира 115 ОМБр

Речь идет о фактах частых случаев самовольного оставления части военными 155 бригады. Командир не обратился в соответствующие органы, которые должны были бы заниматься расследованием этого скандала. За бездействие ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас идет процедура по избранию меры пресечения для этого чиновника. И тогда будет продолжаться досудебное расследование, которое закончится рано или поздно приговором,

– отметила советник бюро.

Татьяна Сапьян добавила, что некоторые бойцы бригады несколько раз возвращались из СЗЧ и шли снова, не неся за это ответственности. Подчиненные приносили чиновнику соответствующие рапорты, но вместо этого командир все эти факты замалчивал.

Популярность бригаде создали не боевые заслуги, а то, что 56 военных 155 бригады самовольно оставили учебные полигоны во Франции. В ГБР говорят, что командир направил на обучение призванных по мобилизации мужчин, в частности тех, кто пытался незаконно пересечь государственную границу Украины.

То есть, это грубо говоря, те военнослужащие, которые хотели выехать за границу и продолжать там жить, они попали в списки на обучение в бригаду во Францию, и там они смогли покинуть учебные полигоны. Следствие считает, что за такие поступки командира он должен дать ответы на все вопросы органа досудебного расследования. И соответственно, когда дело попадет уже в суд, понести ответственность, согласно закону,

– рассказала Татьяна Сапьян.

После огласки в Генштабе ВСУ отметили, что 155 бригада "Анна Киевская" сейчас продолжает выполнять задачи в зоне боевых действий, ее способности усилили подразделениями БпЛА. Также проводится работа над устранением недостатков в бригаде.