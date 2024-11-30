Военные в СЗЧ: в Генштабе назвали число бойцов, вернувшихся назад на службу

За последний месяц в воинские части вернулись 6 тысяч военнослужащих, которые ушли в СЗЧ или дезертировали. Они проходят процесс оформления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Заметим, что на днях Зеленский подписал закон, позволяющий военным, которые впервые ушли в СВЧ или дезертировали, вернуться на службу без наказания.

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Какова ситуация с СВЧ и новым законом

Так, источник издания в Генштабе отметил, что с введением этого закона все 6 тысяч военнослужащих будут возвращаться в строй воинских частей.

Сколько же военных, которые до сих пор оставляют в СЗЧ, в Генштабе не озвучивают. Однако там указывают, что количество таких бойцов меньше, чем отмечали СМИ.

Сейчас вышеупомянутые 6 тысяч военных проходят процесс оформления. В Генштабе отмечают, что военные могут вернуться из СЗЧ только в определенные воинские части.

Все воины, которые совершили СЗЧ и захотели вернуться на службу смогут это сделать только в определенные воинские части. Это будут батальоны резерва всех армейских корпусов оперативных командований,

– добавил источник.

Как пояснил представитель Генштаба, командир воинской части не имеет право отказать воину, который туда возвращается. Он должен однозначно зачислить бойца в списки батальона. В дальнейшем определенные должностные лица будут принимать решение, "учитывая желание военнослужащего, куда он вернется на службу".