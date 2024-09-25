Пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" заявила, что досудебное расследование дела будет проводить Государственное бюро расследований.

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Что говорят о СЗЧ Гнездилова

Правоохранительными органами по информации в медиа внесены сведения в ЕРДР относительно возможного нарушения порядка прохождения военной службы гражданином Г. по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного статьей 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство – 24 Канал),

– заявила Надежда Максимец.

Пресс-секретарь Офиса генпрокурора заверила, что в рамках следствия проверяют выполнение Сергеем Гнездиловым обязанности военной службы и приказов командиров.

Более того, источник в правоохранительных органах издания Интерфакс-Украина объяснил, что сейчас Гнездилов находится на больничном. Там отметили, что Сергей Гнездилов не имеет никакого процессуального статуса, ему не сообщали о подозрении.

Сейчас он находится на больничном, срок которого истекает в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут принимать дальнейшие процессуальные решения,

– пояснил собеседник издания.

Он также уточнил, что прокуратура открыла уголовное производство по статье о дезертирстве в связи с заявлением военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова о самовольном оставлении службы из-за отсутствия урегулирования вопроса демобилизации украинских бойцов.

Уголовное производство открыла Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны 23 сентября по результатам мониторинга сети интернет. Его сейчас передают для расследования по подследственности.

Что известно о заявлении Гнездилова

Военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов пошел на фронт добровольцем в 2019 году. Он участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Также был командиром отдела разведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Сергей Гнездилов 21 сентября написал на своей странице в фейсбуке, что уходит в самовольное оставление части.

С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ (самовольное оставление части – 24 Канал), до установления четких сроков службы или до своего 25-летия, имея за своей спиной пять лет безупречной солдатской службы... Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации,

– заявил Гнездилов.

В 56 отдельной мотопехотной бригаде, где служит боец, заявили, что:

назначили служебное расследование,

действия военного имеют признаки уголовного преступления, ведь самовольное оставление воинской части подпадает под 407 статью уголовного кодекса.

В пресс-службе бригады заверили, что позиция командования воинской части остается неизменной – нулевая толерантность к совершению подобных поступков.

Кстати, военный Сергей Гнездилов ответил, почему демонстративно ушел в СЗЧ. Подробнее о его позиции читайте по ссылке.