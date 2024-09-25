Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді" заявила, що досудове розслідування справи проводитиме Державне бюро розслідувань.

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Що кажуть про СЗЧ Гнезділова

Правоохоронними органами за інформацією в медіа внесено відомості до ЄРДР щодо можливого порушення порядку проходження військової служби громадянином Г. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 408 кримінального кодексу України (дезертирство – 24 Канал),

– заявила Надія Максимець.

Речниця Офісу генпрокурора запевнила, що в межах слідства перевіряють виконання Сергієм Гнезділовим обов'язку військової служби та наказів командирів.

Ба більше, джерело в правоохоронних органах видання Інтерфакс-Україна пояснило, що наразі Гнезділов перебуває на лікарняному. Там зазначили, що Сергій Гнезділов не має жодного процесуального статусу, йому не повідомляли про підозру.

Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення,

– пояснив співрозмовник видання.

Він також уточнив, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про дезертирство у зв'язку із заявою військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення служби через відсутність врегулювання питання демобілізації українських бійців.

Кримінальне провадження відкрила Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони 23 вересня за результатами моніторингу мережі інтернет. Її зараз передають для розслідування за підслідністю.

Що відомо про заяву Гнезділова

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов пішов на фронт добровольцем у 2019 році. Він брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Гуляйполе, Бахмут. Також був командиром відділу розвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Сергій Гнезділов 21 вересня написав на своїй сторінці у фейсбуці, що йде в самовільне залишення частини.

Відсьогодні я йду в СЗЧ (самовільне залишення частини – 24 Канал), до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною п'ять років бездоганної солдатської служби... Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації,

– заявив Гнезділов.

У 56 окремій мотопіхотній бригаді, де служить боєць, заявили, що:

призначили службове розслідування,

дії військового мають ознаки кримінального правопорушення, адже самовільне залишення військової частини підпадає під 407 статтю кримінального кодексу.

У пресслужбі бригади запевнили, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

До речі, військовий Сергій Гнезділов відповів, чому демонстративно пішов у СЗЧ. Детальніше про його позицію читайте за посиланням.