Вернуться из СЗЧ теперь можно онлайн: в Армия+ появилась новая функция – как это работает

В декабре 2024 года в Армия+ запустили новый сервис, который позволяет легко вернуться из СВЧ. Теперь через приложение военнослужащий может сформировать цифровой рапорт и сообщить о своем желании вернуться на службу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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Как оформить возвращение из СЗЧ в приложении Армия+

В Минобороны отметили, что теперь процесс возвращения из СЗЧ максимально прост и занимает всего 5 минут.

После подачи рапорта запускается четкий механизм, который регламентирует все этапы возвращения – от оформления документов до восстановления выплат. Каждый этап сопровождается уведомлением в приложении с объяснением дальнейших действий,

– указывают в структуре.

Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает и подтверждает данные в рапорте. Военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП, который он выбрал. Там состоится оформление документов, служащие сделают предписание и помогут безопасно добраться до одной из 17 воинских частей из утвержденного списка.

Командир одной из этих воинских частей имеет 72 часа для восстановления денежного обеспечения и социальных гарантий.

Как происходит возвращение из СЗЧ в Армия+: смотрите видео

Уже после возвращения из СВЧ военный имеет возможность сменить воинскую часть. Для этого нужно подать рапорт на смену места службы также можно через Армия+.

В Минобороны отмечают, что понимают, насколько важна поддержка и мотивация каждого бойца. Сервис, позволяющий вернуться на службу создан для того, чтобы предоставить четкий и прозрачный путь к восстановлению после СЗЧ.