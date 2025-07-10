Как вернуться из СЗЧ по упрощенной системе и какие дедлайны действуют сейчас

Военные, которые самовольно оставили воинскую часть, имеют право вернуться обратно по упрощенной процедуре. У них есть время до конца лета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Сроки и инструкция по возвращению из СЗЧ

По словам Черногоренко, по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СЗЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.

Чтобы вернуться из СВЧ, прежде всего нужно подать рапорт, заполнение которого занимает около пяти минут. Его получает главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) и проверяет данные.

После этого военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий отдел ВСП. Уже на месте оформляют необходимые документы, выдают предписание и оказывают помощь в безопасной доставке в одну из резервных частей ВСУ.

Командир части должен в течение трех суток восстановить денежное обеспечение и социальные гарантии военного, а также сообщить о продолжении службы соответствующие органы в день его возвращения.

Заметим, военному, который ушел в СЗЧ во время военного положения, грозит уголовная ответственность – от 5 до 10 лет лишения свободы. Если нарушение произошло до 3 суток, то уголовная ответственность за СЗВ не предусмотрена.