Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Терміни і інструкція з повернення з СЗЧ

За словами Черногоренко, станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.

Аби повернутися з СЗЧ, перш за все потрібно подати рапорт, заповнення якого займає близько п’яти хвилин. Його отримує головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) і перевіряє дані.

Після цього військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП. Вже на місці оформлюють необхідні документи, видають припис та надають допомогу в безпечному доправленні до однієї з резервних частин ЗСУ.

Командир частини повинен протягом трьох діб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії військового, а також повідомити про продовження служби відповідні органи в день його повернення.

Зауважимо, військовому, який пішов у СЗЧ під час воєнного стану, загрожує кримінальна відповідальність – від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо порушення відбулось до 3 діб, то кримінальна відповідальність за СЗЧ не передбачена.