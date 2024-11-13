Россияне забрали с киностудии "Мосфильм" танки 50-х годов на войну с Украиной

С киностудии "Мосфильм" забрали танки и БМП 50-х годов, чтобы воевать в Украине. Техника была реквизитом для съёмок исторических фильмов.

Об этом сообщил сам гендиректор киностудии Карен Шахназаров на встрече с Путиным. Об этом сообщаетяет 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское медиа "Медуза".

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Российская армия вынуждена пополняться техникой с киностудий

Гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров встретился с Путиным и рассказал о своих патриотических свершениях. В 2023 году он решил помочь армии и передал ей десятки единиц старой техники, которая снималась в фильмах.

Я узнал, что есть потребности, связался с министерством обороны – забрали эти машины,

– вспоминает Шахназаров.

От "Мосфильма" российская армия получила 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей. Они хранилась на военно-технической базе студии, с ними снимали исторические фильмы.

Напомним, Россия уже перебрасывала в Украину устаревший БТР-50. Он был разработан ещё при Сталине в 1952 году и взят на вооружение в 1954 году.