Табу нет: Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16

Нидерланды готовы предоставить нашему государству истребители F-16. Министр иностранных дел подчеркнул, что табу нет.

Вопке Гукстра сообщил, что кабинет министров рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Украина об этом попросит, пишет 24 канал.

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Табу нет

Глава МИД отметил, что правительство Нидерландов рассмотрит такой запрос "непредвзято". Также он добавил, что на поставку оборудования "нет табу". Есть опасения, что Россия начнет еще одно большое наступление в ближайшие месяцы.

Также он подчеркнул, что Нидерланды отправляет только то,что запрашивает Украина, и Киеву сейчас, прежде всего, нужно тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.

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Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины

Министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, отправленные в Украину в рамках коалиции европейских союзников и союзников по НАТО.

Ранее Нидерланды оплачивали отправку советских танков Т-72 из Чехии. Этот подход можно воспроизвести для "Леопардов", отметила глава Минобороны.

Это точно то, что мы готовы сделать,

– подчеркнула Оллонгрен.

Также она напомнила, что Польша и Финляндия заявили о готовности отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Однако такие шаги потребуют разрешения Берлина.

"Мы все ждем услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонник того, чтобы попытаться найти решение и попытаться отправить танки в Украину", – подытожила министр.