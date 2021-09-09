Табу на протесты в Афганистане: талибы запретили проводить акции без их разрешения
Источник:Afghanistan Times
"Талибан" запретил проводить в Афганистане акции протеста. Теперь для того, чтобы провести демонстрацию, афганцам придется просить разрешение у боевиков. Без соответствующего распоряжения любые собрания – вне "законов" талибов.
О том, что акции протеста запрещены вообще, сообщили афганские СМИ. Мол, демонстрации не разрешены, пока талибы не примут необходимые законы.
К теме В Кабуле талибы зарисовывают муралы и поверх пишут религиозные лозунги
Талибы сообщили, что для акций необходимо разрешение
Также медиа сообщили, что уже пострадали журналисты, которые освещали протесты в разных регионах страны. Их задержали непосредственно во время демонстраций и избили.
Талибы поспешили опубликовать заявление, в котором утверждают, что акции проводить можно – но только те, на которые они дали разрешение. Получить такой документ можно только в Министерстве юстиции.
В течение нескольких дней в Кабуле и других провинциях люди вышли на улицы под предлогом демонстраций, а на самом деле ради подрыва безопасности, запугивания мирных жителей и нарушения нормальной жизни,
– заявили в "Талибане".
Сейчас афганцев просят не выходить на улицы с демонстрациями. Мол, только после разрешения в Минюсте власти талибов смогут обеспечить людям охрану.
Недавно Талибы сформировали Временное правительство Афганистана: кто туда вошел
Афганских женщин на акции разогнали палками
Отметим, что несмотря на жесткий режим талибов, афганцы продолжают выходить на акции протеста. Так два дня подряд в Кабуле требовали прекратить нарушение своих прав женщины. Несколько десятков демонстранток пришли с плакатами, однако их сразу разогнали палками.