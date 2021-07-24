Готовы помочь: Таджикистан может принять почти 100 тысяч беженцев из Афганистана
Источник:ASIA-Plus
На фоне нестабильной ситуации в Афганистане из-за наступления талибов Таджикистан готовится приютить беженцев. Уже в ближайшее время в южных районах страны разместят склады с палатками и всем необходимым.
Такое заявление сделал заместитель главы комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Имомали Иброхимзода.
Важно США нанесли авиаудары в Афганистане из-за наступления "талибов"
Сейчас Таджикистан готов принять около 100 тысяч беженцев из Афганистана. Однако, как отметил Иброхимзода, в случае обострения ситуации, страна может принять еще больше беженцев.
Мы изучаем возможности приема афганских беженцев вместе с международными организациями,
– заявил чиновник.
Ожидается, что в ближайшее время в южных районах страны сдадут в эксплуатацию 2 специальных склада, где будут хранить:
- палатки,
- комплекты постели,
- средства гигиены,
- продукты питания для афганских беженцев.
Кроме того, Иброхимзода напомнил, что более чем 1500 афганских военных, бежавших в Таджикистан в июле 2021 г. года были отправлены частными самолетами в афганские города Кабул и Мазари-Шариф после оказания необходимой медицинской и социальной помощи.
Стоит напомнить, что 5 июля Таджикистан решил мобилизовать резервистов из-за обострения на границе с Афганистаном. В результате боев афганских сил с талибами на севере страны из захваченных боевиками районов на территорию Таджикистана отступили более чем 1000 военных.
Какая сейчас ситуация в Афганистане
- Еще в мае США и НАТО начали официально выводить свои войска из Афганистана. Столица страны Кабул перешла в режим усиленной безопасности в ожидании реакции талибов на решение США вывести войска из Афганистана.
- Так и произошло. Вывод американских военных из Афганистана развязал руки боевикам Талибана – террористической организации, запрещенной во многих странах мира.
- 9 июля талибы захватили ключевой пункт пропуска на границе с Ираном. Правительственные войска продолжают войну с "Талибаном", хотя руководство признает, что ситуация критическая.