Таганрог накрыло "хлопком" – неподалеку от авиабазы и порта: где расположен город на карте

В Ростовской области России, а именно – Таганроге, оккупанты с помощью своей "мощной" ПВО сбили ракету. Из-за этого пострадали люди. Интересно, что произошло это в нескольких километрах от авиабазы.

В пятницу, 28 июля, в Таганроге раздались два взрыва, после чего минобороны России поспешило заявить, что "ПВО сбила вражескую ракету". Как пишут росСМИ, этот "инцидент" произошел неподалеку от авиабазы и порта. Где расположен город на карте, информирует 24 Канал.

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Расположение Таганрога и авиабазы

Собственно, одни источники сообщают, что авиабаза расположена в 5 километрах от места происшествия, а другие – в 10. Однако это не так важно.

Существен тот факт, что там россияне, вероятно, держат самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.



Авиация оккупантов на базе в Таганроге / Изображение с росСМИ



А-50 на авиабазе в Таганроге / Снимок со спутника с росСМИ

Не исключено, что упомянутые летательные аппараты захватчики неоднократно использовали при атаках на Украину.

Где расположена авиабаза "Таганрог" и город: смотрите на карте от Google maps

В Таганроге проживает более 250 тысяч человек. Около 10 человек пострадали в результате падения обломка ракеты, о чем активно пишут информационные помойки России.

В Кремле уже успели заявить, что погибших нет, и обвинить во всем Украину.

Кроме того, важно, что город расположен на побережье Азовского моря, поэтому имеет порт.

Где расположен порт в Таганроге: смотрите на карте Google maps

Причастна ли Украина