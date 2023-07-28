Таганрог накрыло "хлопком" – неподалеку от авиабазы и порта: где расположен город на карте
В Ростовской области России, а именно – Таганроге, оккупанты с помощью своей "мощной" ПВО сбили ракету. Из-за этого пострадали люди. Интересно, что произошло это в нескольких километрах от авиабазы.
В пятницу, 28 июля, в Таганроге раздались два взрыва, после чего минобороны России поспешило заявить, что "ПВО сбила вражескую ракету". Как пишут росСМИ, этот "инцидент" произошел неподалеку от авиабазы и порта. Где расположен город на карте, информирует 24 Канал.
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Расположение Таганрога и авиабазы
Собственно, одни источники сообщают, что авиабаза расположена в 5 километрах от места происшествия, а другие – в 10. Однако это не так важно.
Существен тот факт, что там россияне, вероятно, держат самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.
Авиация оккупантов на базе в Таганроге / Изображение с росСМИ
А-50 на авиабазе в Таганроге / Снимок со спутника с росСМИ
Не исключено, что упомянутые летательные аппараты захватчики неоднократно использовали при атаках на Украину.
Где расположена авиабаза "Таганрог" и город: смотрите на карте от Google mapsОбратите внимание! В Таганроге проживает более 250 тысяч человек. Около 10 человек пострадали в результате падения обломка ракеты, о чем активно пишут информационные помойки России.
В Кремле уже успели заявить, что погибших нет, и обвинить во всем Украину.
Кроме того, важно, что город расположен на побережье Азовского моря, поэтому имеет порт.
Где расположен порт в Таганроге: смотрите на карте Google maps
Причастна ли Украина
- Эти взрывы прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как он отметил, все происходящее в России является следствием работы вражеской противовоздушной обороны.
- "События в Таганроге – это не что иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО", – говорится в сообщении чиновника.
- Кроме того, отметим, что 28 июля неизвестно заложил взрывчатку на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, а также взрывы слышали в других районах Ростовской области.
- Очевидно, весь этот "хлопок" является следствием полномасштабной войны, которую оккупанты развязали против нашего государства. Если бы не было вторжения, всего этого не происходило бы.