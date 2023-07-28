Таганрог потряс мощный взрыв: количество пострадавших растет

Российский Таганрог днем 28 июля потряс мощный взрыв. В небо поднимается столб дыма.

По данным росСМИ, местные жители жалуются из-за сразу двух взрывов, информирует 24 Канал. Что послужило причиной, пока не сообщают.

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Что известно о взрывах в Таганроге

По данным местных телеграм-каналов, взрывы прогремели на улице Адмирала Крюйса вблизи аквапарка "Лазурный". По другим данным, взрыв потряс улицу Александровскую в районе ресторана "Чехов сад". По предварительным данным, под завалами остаются россияне.

Взрыв в Таганроге: смотрите видео с сети

Кроме того, подчеркивают, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 5 человек. Детали об их состоянии пока не раскрывают. Впоследствии количество пострадавших возросло до более чем 10.

Очевидцы рассказали: первый взрыв был очень сильным, второй немного слабее. В зданиях вблизи из ставен вылетело стекло. У автомобилей, припаркованных рядом, сработала сигнализация.

Что происходит в Таганроге сейчас: смотрите видео с сети

Под завалами могут быть люди: смотрите видео с сети

РосСМИ предупреждают, что количество пострадавших может возрасти в ближайшее время.