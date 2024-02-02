"Ты е**утый что ли": в Таиланде взбешенный россиянин набросился на барбера

В парикмахерской Паттайи, что в Таиланде, российский турист силой побрил парикмахера. Очевидно привередливому россиянину не понравилась его новая прическа.

Неприятный инцидент произошел в четверг, 25 января. Вероятно, россиянин был одним из многих, кто бежал в Таиланд, чтобы избежать призыва на войну в Украине.

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Как все происходило

Гражданин России зашел в салон и жестами объяснял, чего он хочет, поскольку плохо знает английский. Впрочем, после того, как барбер выполнил свою работу, россиянин разозлился.

Взбешенный мужчина истерично схватил машинку работника и побрил его волосы, так сказать, отомстив за "неудачную челку". Парикмахера, который пострадал от действий россиянина, зовут Супхачай Маничароен.

На видео с камеры видеонаблюдения видно, как недовольный клиент стучит кулаками по столу, заставляя персонал и других присутствующих подпрыгивать, а затем кричит и ругается на 32-летнего Супхачая.

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После этого инцидента гражданин России покинул салон, не заплатив за услугу. Супхачай, который стал жертвой недовольного нарушителя, сообщил об этом в полицию и предоставил в качестве доказательства запись с камер.

После того как он ударил по столу, он схватил меня за голову, потянул ее вниз, а потом подстриг мне волосы машинкой. Я не ответил тем же, но почувствовал злость. Я подумал о нескольких возможных последствиях, если я буду сопротивляться. Я боялся столкнуться с юридическими последствиями или потерять работу,

– рассказал парикмахер.

По его словам, он работает на этой должности уже семь лет, но впервые кто-то проявляет к нему такое неуважение.

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