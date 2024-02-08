Попытка дестабилизации: СБУ обнаружила три тайных схрона с вооружением оккупантов
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины разоблачила три схрона с оружием и боеприпасами оккупантов в разных областях страны. Обнаруженное вооружение должно было использоваться для дестабилизации ситуации в Украине.
В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием. Оружие предназначалось для использования оккупантами и криминальными элементами.
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Что СБУ обнаружила в схронах
В СБУ сообщают, что в Бучанском районе Киевской области, правоохранители обнаружили тайник, хорошо замаскированный в заброшенном здании. Он принадлежал российским оккупантам. В ходе обыска изъято 5 гранатометов, включая противотанковые, и 12 боевых гранат российского производства.
В сообщении отмечается, что этот тайник оккупанты оставили во время бегства из Киевской области. Планировалось, что вражеская ДРГ использует скрытое вооружение для совершения диверсий на территории столичного региона.
СБУ обнаружили тайники с оружием оккупантов / фото СБУ
Второй тайник правоохранители обнаружили в Закарпатской области. Его обустроил уголовник, который отбывает наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия.
Правоохранители изъяли крупную партию тротила, пластида с электродетонаторами, 7 боевых гранат и почти 600 патронов. Как отмечается в сообщении СБУ, злоумышленник планировал продать это вооружение через собственные связи на свободе.
Третий тайник был обнаружен в Винницкой области. В СБУ сообщают, что был задержан торговец оружием, который пытался продать российские автоматы Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат.
СБУ разоблачает предателей: последние новости
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- 6 февраля сотрудники СБУ разоблачили агентов российской ФСБ, которые работали в нескольких регионах Украины. В частности, говорится о сотруднике областного управления Службы безопасности.
- Также в Службе безопасности Украины заявили о разоблачении руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, который оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал оккупации Украины.