Тайное решение СНБО об украинском флоте начало действовать: Зеленский подписал указ
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о развитии Военно-Морских сил Украины. Этот документ является тайным, контролировать его выполнение будет Алексей Данилов.
Соответствующий указ №459/2021 глава государства подписал 8 сентября. Информацию об этом обнародовали на сайте Офиса Президента.
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии ВМС
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года",
– говорится в постановлении Зеленского.
Контролировать выполнение решения СНБО будет его секретарь Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Минобороны передало правительству План обороны Украины: что известно
- Министерство обороны Украины 7 сентября подало на рассмотрение Кабинета Министров проект стратегического документа "План обороны государства". Его, по решению военно-политического руководства страны, разрабатывали в течение 2019 – 2021 годов.
- План учитывает имеющиеся и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины. А защита территориальной целостности и неприкосновенности там определены делом всего государства, органов власти и всего народа.
- Если министры его одобрят, то план направят в СНБО. Там решат, рекомендовать ли президенту поддержать этот документ.