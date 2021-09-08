Тайное решение СНБО об украинском флоте начало действовать: Зеленский подписал указ

8 сентября 2021 , 16:06
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о развитии Военно-Морских сил Украины. Этот документ является тайным, контролировать его выполнение будет Алексей Данилов.

Соответствующий указ №459/2021 глава государства подписал 8 сентября. Информацию об этом обнародовали на сайте Офиса Президента.

Читайте также В Украине создадут кибервойска: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии ВМС

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года",
– говорится в постановлении Зеленского.

Контролировать выполнение решения СНБО будет его секретарь Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Минобороны передало правительству План обороны Украины: что известно

  • Министерство обороны Украины 7 сентября подало на рассмотрение Кабинета Министров проект стратегического документа "План обороны государства". Его, по решению военно-политического руководства страны, разрабатывали в течение 2019 – 2021 годов.
  • План учитывает имеющиеся и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины. А защита территориальной целостности и неприкосновенности там определены делом всего государства, органов власти и всего народа.
  • Если министры его одобрят, то план направят в СНБО. Там решат, рекомендовать ли президенту поддержать этот документ.
Автор: Наталія Пристанська