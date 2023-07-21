Почему Эрдоган зол на Путина: экс-агент КГБ назвал возможную причину конфликта
Предполагают, что президент Турции Реджеп Эрдоган очень зол на кремлевского диктатора Владимира Путина. Он даже решил потролить президента страны-агрессора приглашением в Анкару.
Это 24 Каналу прокомментировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Турецким СМИ Эрдоган сообщил, что якобы в августе российский узурпатор приедет в Турцию.
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Ответ Путину
Вероятно, Путин и Эрдоган заключили сделку. Согласно которой, россияне при посредничестве президента Турции должны были покинуть территорию Запорожской АЭС. Таким образом, Эрдоган набрал бы себе баллов и победил в первом туре выборов. Однако российский узурпатор не сдержал договоренности, что сильно разгневало Эрдогана.
Я с этой версией соглашаюсь. Мне кажется, что это вполне реально,
– сказал Жирнов.
В последнее время политика Анкары по отношению к Украине несколько изменилась. Президент Турции отпустил пленных азовцев, пытался уговорить Россию продлить зерновою сделку, а теперь обещает защитить украинские суда с зерном.
Эрдоган еще раз подтвердил, что Турция не признает оккупацию Крыма. В этом отношении у Анкары абсолютно четкая позиция. Турки поддерживают крымских татары в Украине. Крымскотатарское население на оккупированных территориях имеет важное значение для Эрдогана.
"У Эрдогана много внутренних проблем и потому, если Путин что-то там недоработал по договоренностям, то президент Турции мог диктатору таким образом ответить", – отметил экс-сотрудник КГБ.
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Зерновое соглашение: сможет ли Эрдоган убедить Путина вернуться
- Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделке" прекращены. Вероятно, это стало ответом на взрывы на Крымском мосту 17 июля.
- Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что у президента Турции есть рычаги воздействия на российского диктатора. Иначе он не раздражал бы Путина и не выпускал азовцев.
- По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Турция может повлиять на решение страны-агрессорки по зерновой сделке. Вероятно, сейчас идет серьезная кулуарная дипломатия по продлению соглашения.