Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что любые решения принимаются с учетом различных расчетов и видения стратегии на уровне генералов. Однако Украине однозначно помогла бы отмена запрета.

Интересно Что угрожает ядерным базам в Европе и как изменения климата влияют на ядерные арсеналы США

Почему между США и Россией не может быть тайных договоренностей

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин в очередной раз объяснил, что Украине не дают разрешения бить вглубь России дальнобойным вооружением из-за того, что страна-агрессор передислоцировала большую часть своих самолетов как можно дальше от линии фронта. Соответственно, вражеская авиация оказывается вне пределов досягаемости ракет ATACMS. Однако между Белым домом и Кремлем не может быть кулуарных договоренностей по этому вопросу.

Я здесь не сторонник конспирологии относительно тайных договоренностей Белого дома и Кремля или Банковой и Кремля. Люди любят конспирологию, она хорошо продается в соцсетях и в новостях. Все гораздо сложнее. Это не связано с конспирологией, а с различными расчетами и видением стратегии войны на уровне генералов,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Поскольку к каждому министру обороны и президенту приходят военные с папками, картами, раскладывают аналитические справки и говорят, мол, "вот это мы не можем, потому что то и то; вот это мы можем, но оно им не поможет; вот это мы и можем, и оно им поможет, но будет иметь для нас негативные последствия". И уже потом принимаются решения.

Смотрите также Какие события на фронтах в Украине и России влияют на ход войны: новый отчет ISW и карты боев

"Помогло бы нам решение о том, что стало известным какая дальнобойность? Однозначно помогло бы. Независимо от того, где бы находились российские самолеты. Даже как политический сигнал, что это можно делать. Является ли отсутствие этого решения вопросом какой-то кулуарной договоренности между Россией и Соединенными Штатами, не думаю", – констатировал Дмитрий Кулеба.

Интересно! Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк предположил, что Украина может получить разрешение на удары по России западным оружием после выборов в США 6 ноября.