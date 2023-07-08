"Тайные переговоры" США и России: в Белом доме прокомментировали слухи

В Белом доме не подтвердили информацию о том, что якобы США и Россия проводили "тайные переговоры" по урегулированию войны в Украине. Джейк Салливан заявил, что в СМИ сообщали то, чего на самом деле не было.

Об этом советник президента США по национальной безопасности заявил на пресс-брифинге 7 июля. Салливан также поблагодарил, что журналисты обратили внимание на эту ситуацию, сообщает 24 Канал.

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"Тайные переговоры США и России"

Во время брифинга Салливану один из журналистов задал вопрос о переговорах, которые якобы проводили официальные лица США с российскими представителями. Однако чиновник подчеркнул, что этого действительно не было.

Я благодарен вам за этот вопрос, поскольку в этих публикациях говорилось о том, чего на самом деле не было,

– прокомментировал слух Салливан.

Однако следует отметить, что ранее в Белом доме заявляли, что знали о неофициальных контактах бывших официальных лиц США с представителями России, близкими к Кремлю. Однако отмечалось, что экс-чиновников не поощряли к этим действиям.

Что известно о "тайных переговорах"

На днях ранее телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники, заявил, что в апреле 2023 года группа бывших высокопоставленных чиновников американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эти переговоры якобы хотели "заложить основу потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине".

Журналисты утверждали, что США на переговорах с Россией представляли:

Ричард Хаас – действующий председатель Совета по международным отношениям, ведущий американский аналитический центр;

эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан;

эксперт по вопросам России Томас Грэм.



Более того, по информации источников телеканала, на встрече с российской стороны присутствовал не только Лавров. Кроме него также были "ученые, руководители крупнейших аналитических центров и исследовательских институтов" страны-террориста, которые якобы имеют влияние на принятие решений Владимиром Путиным или имеют контакты с Кремлем.