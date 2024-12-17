"Тайра" начала служить в бригаде "Хартия" несмотря на проблемы со здоровьем

Парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной "Тайра") вернулась к работе в армии. Она присоединилась к 13 бригаде Нацгвардии Украины "Хартия".

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение "Тайры" в сети Инстаграм. Парамедик рассказала подписчикам, почему решила снова приступить к службе.

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"Тайра" снова в строю

Несмотря на то, что Юлия Паевская имела проблемы во время прохождения военно-врачебной комиссии и не пригодна к службе в мирное время, она все равно нашла возможность присоединиться в ряды воинов "Хартии".

Почему я вернулась? Потому что кто-то должен делать эту работу. Потому что могу помочь друзьям, и мои силы и опыт здесь точно пригодятся,

– отметила "Тайра" в своей заметке.

Парамедик не рассказала, какую должность она будет занимать в 13 бригаде Нацгвардии, но пообещала поделиться деталями позже. "Тайра" также пригласила других медиков присоединяться к бригаде "Хартия".

Стоит знать! Юлия Паевская ("Тайра") занимается волонтерством и работает парамедиком. В 2014 году она участвовала в Революции достоинства и войне на Востоке Украины. Во время полномасштабной войны с Россией Паевская попала в плен в Мариуполе. Юлия Паевская является Народной Героиней Украины.

Самая храбрая женщина мира

Напомним, парамедик "Тайра" стала лауреатом международной премии IWOC. Госдеп США вручил ей награду "Самая храбрая женщина мира". Юлия Паевская была удостоена такой награды после того, как попала в российский плен во время эвакуации женщин и детей из Мариуполя. Паевская также перенесла операцию на позвоночнике и получила награду на "Играх непобедимых" в Германии.