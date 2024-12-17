Про це 24 Канал пише з посиланням на допис "Тайри" в мережі Інстаграм. Парамедикиня розповіла підписникам, чому вирішила знову стати до служби.

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"Тайра" знову в строю

Попри те, що Юлія Паєвська мала проблеми під час проходження військово-лікарської комісії та не придатна до служби в мирний час, вона все одно знайшла можливість доєднатися до лав воїнів "Хартії".

Чому я повернулась? Тому що хтось мусить робити цю роботу. Тому що можу допомогти друзям, і мої сили та досвід тут точно стануть у пригоді,

– зазначила "Тайра" у своєму дописі.

Парамедикиня не розповіла, яку посаду вона займатиме в 13 бригади Нацгвардії, але пообіцяла поділитися деталями згодом. "Тайра" також запросила інших медиків доєднуватися до бригади "Хартія".

Варто знати! Юлія Паєвська ("Тайра") займається волонтерством і працює парамедикинею. У 2014 році вона брала участь в Революції гідності та війні на Сході України. Під час повномасштабної війни з Росією Паєвська потрапила в полон у Маріуполі. Юлія Паєвська є Народною Героїнею України.

Найхоробріша жінка світу

Нагадаємо, парамедикиня "Тайра" стала лауреаткою міжнародної премії IWOC. Держдеп США вручив їй нагороду "Найхоробріша жінка світу". Юлія Паєвська була удостоєна такої відзнаки після того, як потрапила в російський полон під час евакуації жінок і дітей з Маріуполя. Паєвська також перенесла операцію на хребті та здобула нагороду на "Іграх нескорених" в Німеччині.