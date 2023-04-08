США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая
Источник:New York Post
США могут направить свои войска на помощь Тайваню, если Китай начнет вторжение на остров. Чиновники полагают, что американцы поддержат это решение.
Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай атакует остров.
Смотрите также Китайские военные учатся брать Тайвань в окружение, – Минобороны Тайваня
США могут ввести войска на Тайвань в случае вторжения
Маккол убежден, что США обязаны помочь Тайваню в случае вторжения КНР. Он считает, что американский народ поддержит отправку войск, а Конгресс последует за ним.
Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом.
– сказал он.
Очевидно, что этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине – США отправили Киеву оружие на миллиарды долларов, однако отказались послать войска.
На что Маккол сразу объяснил, что ни Киев, ни Тайбэй не являются формальными союзниками Америки, однако у США есть "Закон об отношениях с Тайванем", призванный "помогать поддерживать мир, безопасность и стабильность в западной части Тихого океана".
Китай может вторгнуться на Тайвань до 2027 года
- Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и намекает на то, что может ввести туда войска. Военные лидеры США заявили, что Пекин может вторгнуться на Тайвань до 2027 года, хотя командующий военно-морскими операциями адмирал Майк Гилдей считает, что нападение может произойти в любое время.
- 8 апреля 2023 года китайские военные начали учения, как брать Тайвань в окружение. В этот день в Тайваньском проливе зафиксировали 42 истребителя китайской армии и 8 кораблей. 29 из обнаруженных самолетов пересекли северную, центральную и южную срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.
- В последние годы Китай быстро наращивал свои военные и глобальные амбиции, оказывая давление на Тайвань. Так что поддержка США демократического острова возросла.