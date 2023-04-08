США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая

США могут направить свои войска на помощь Тайваню, если Китай начнет вторжение на остров. Чиновники полагают, что американцы поддержат это решение.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай атакует остров.

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США могут ввести войска на Тайвань в случае вторжения

Маккол убежден, что США обязаны помочь Тайваню в случае вторжения КНР. Он считает, что американский народ поддержит отправку войск, а Конгресс последует за ним.

Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом.

– сказал он.

Очевидно, что этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине – США отправили Киеву оружие на миллиарды долларов, однако отказались послать войска.

На что Маккол сразу объяснил, что ни Киев, ни Тайбэй не являются формальными союзниками Америки, однако у США есть "Закон об отношениях с Тайванем", призванный "помогать поддерживать мир, безопасность и стабильность в западной части Тихого океана".

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