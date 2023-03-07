Так поступают ничтожные убийцы, – реакция Генштаба на убийство нашего бойца за "Слава Украине"
Источник:Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на то, что россияне расстреляли безоружного пленного украинского военного. Там заявили, что это циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны.
Перед этим в Сухопутных войсках ВСУ назвали имя военного, которого, вероятно, расстреляли оккупанты. Однако предупредили, что это только предварительные данные, ведь тело бойца на временно оккупированной территории.
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В Генштабе отреагировали на убийство россиянами военного
Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское истребление украинцев,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Украинские военные рассказали, что, по предварительным данным, от рук циничных оккупантов погиб военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.
"Окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы", – уточнили в Генштабе ВСУ.
Следует отметить, что в Сухопутных войсках рассказывали, что по состоянию на 7 марта тело военного на временно оккупированной территории.
Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в международном трибунале,
– предупредили в Генштабе ВСУ.
Там пообещали, что "с холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого!".
Кратко о трагедии
- 6 марта в сети появилось видео, на котором стоит украинский боец без оружия и не проявляет агрессию. Из-за кадра слышно, как нашему военному предложили что-то сказать. Украинский военнослужащий сказал: "Слава Украине". После этого в него полетели вражеские пули, и он упал на землю.
- Утром 7 марта журналистка София Кочмар-Тимошенко написала, что сестра расстрелянного пленника узнала брата и сказала, что "это 100 процентов" он. Она заверила: "Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету".
- Владимир Зеленский заявил, что Россия убивает за сам факт, что мы украинцы, за одно только слово об Украине: "В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!". И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!".
- СБУ возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Дмитрий Лубинец отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России, Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда.