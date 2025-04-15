Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей угроза

Утром 15 апреля российская армия в очередной раз запустила в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотниками.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас дроны