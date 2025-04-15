Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей угроза
Утром 15 апреля российская армия в очередной раз запустила в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотниками.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас дроны
Полтавская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА. "Шахеды" в Запорожской области – курс северо-западный. "Шахеды" на востоке и в центре Харьковской области – курс юго-западный. Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Полтавская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
"Шахеды" в Запорожской области – курс северо-западный.
"Шахеды" на востоке и в центре Харьковской области – курс юго-западный.
Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА!