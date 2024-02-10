Такер Карлсон просчитался, – политолог предположил мотивы интервью Путина
Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Для российского диктатора это попытка коммуникации с западной аудиторией, для которой он больше не доступен.
Также Путин пытался показать, что его якобы нужно легализовать, что у него можно брать интервью. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.
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"Думаю, что это была попытка коммуницировать с аудиториями, для которых он недоступен. Это попытка легализовать диктатора, которого уже не берут в западные СМИ. Это, скорее, даже не коммуникация с отдельно взятой аудиторией, а попытка большой легализации, что можно брать у него интервью", – предположил он.
Нездоровый взгляд Путина
Николай Давыдюк отметил, что на протяжении всего разговора у Путина был сумасшедший и нездоровый взгляд. Мир должен увидеть это интервью и понять, что диктатор сошел с ума и может быть опасным.
Это нездоровый взгляд. Даже не циничный. Он в отчаянии, загнан, оскорблен, просто сошел с ума. Мне кажется, что это опасность. Потому что когда он циничный, просчитанный, то с этим можно работать. Потому что у него ядерное оружие, этот взгляд продемонстрировал, что "красная кнопка" – в опасной зоне,
– сказал он.
Такеру Карлсону обещали пост вице-президента, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Однако он может не выполнить обещание. Поэтому Карлсон дискредитирует себя как журналист, а в новую профессию может даже не попасть.
"Такер Карлсон просчитался. Он уедет оттуда обиженный, брошенный. Потому что после таких интервью не сможешь работать на нормальном канале. У Карлсона после этого интервью отрезается любая возможность контакта с цивилизованным миром. Ему сказали в Европе, что его не впустят", – добавил политолог.
Интервью Путина Такеру Карлсону: главное
- Во время разговора со скандальным журналистом Путин выдал ряд циничных заявлений. В частности, диктатор сказал, что "Россия и Украина рано или поздно договорятся". Он почему-то решил, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя россиянами. Впоследствии Путин выдал, что украинцев якобы "придумали поляки". А войну в Украине, которую начала именно Россия, диктатор называет "гражданской".
- В интервью Путин лишь подтвердил, что Россия не заинтересована в содержательных или легитимных переговорах. Его цель – уничтожить Украину как государство. Интересно, что диктатор словно умышленно "подсвечивал" тот факт, что не признает независимости Украины.
- Заметим, что Такер Карлсон неоднократно повторял тезисы российской пропаганды и демонстрировал антиукраинскую позицию. В частности, он заявлял, что Россия якобы не взрывала Каховскую ГЭС. Более того, он называл президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".