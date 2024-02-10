Також Путін намагався показати, що його нібито потрібно легалізувати, що у нього можна брати інтерв’ю. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Думаю, що це була спроба комунікувати з аудиторіями, для яких він недоступний. Це спроба легалізувати диктатора, якого вже не беруть у західні ЗМІ. Це, швидше, навіть не комунікація з окремо взятою аудиторією, а спроба великої легалізації, що можна брати у нього інтерв'ю", – припустив він.

Нездоровий погляд Путіна

Микола Давидюк зазначив, що протягом всієї розмови у Путіна був божевільний та нездоровий погляд. Світ повинен побачити це інтерв'ю та зрозуміти, що диктатор зійшов з розуму та може бути небезпечним.

Це нездоровий погляд. Навіть не цинічний. Він у відчаї, загнаний, ображений, просто зійшов з розуму. Мені здається, що це небезпека. Бо коли він цинічний, прорахований, то з цим можна працювати. Тому що у нього ядерна зброя, цей погляд продемонстрував, що "червона кнопка" – у небезпечній зоні,

– сказав він.

Такеру Карлсону обіцяли пост віцепрезидента, якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп. Однак він може не виконати обіцянку. Тому Карлсон дискредитує себе як журналіст, а у нову професію може навіть не потрапити.

"Такер Карлсон прорахувався. Він поїде звідти ображений, кинутий. Бо після таких інтерв’ю не зможеш працювати на нормальному каналі. У Карлсона після цього інтерв'ю відрізається будь-яка можливість контакту із цивілізованим світом. Йому сказали у Європі, що його не впустять", – додав політолог.

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: головне