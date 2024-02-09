Путин дал интервью Такеру Карлсону: главное из разговора пропагандиста и президента России

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время разговора российский глава в очередной раз отличился циничными заявлениями об Украине и пропагандистским искажением исторических фактов.

Во время разговора Путин также начал говорить, что Россия, мол, "не достигла своих целей в Украине", и снова вспомнил о "денацификации". О чем говорили Карлсон с Путиным – читайте в материале 24 Канала.

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Перекручивание истории и шутка о США

Путин отметил, что когда говорил о начале так называемой "специальной военной операции" в Украине, то не говорил, что "США могут внезапно напасть на Россию". На это Такер Карлсон засмеялся.

Далее российский диктатор в привычном для себя стиле решил дать "исторический бэкграунд" американцу, чтобы показать свои знания. Путин цинично заявил, что, мол, "российская государственность" начала развиваться с 862 года, когда "новгородцы пригласили князя Рюрика править землями".

В контексте Путин также сказал, что Украина в первые годы советской власти получила территории, которые "исторически никогда не имели к ней отношения". В частности, Путин почему-то вспомнил Причерноморье.

Также российскому президенту снова привиделось, что "Украины не существовало", и вообще "ей земли почему-то при формировании было влито".

Он также с помощью пропаганды объяснил, что слово "украинец" изначально "не означало отдельную этническую группу", а "лишь указывало на то, что человек живет на окраине государства", то есть "у края".

Плохое НАТО и Запад

Говоря о НАТО, Путин цинично заявил, что Альянс "может достойно признать контроль России над новыми территориями". По словам диктатора, "варианты есть, если есть желание".

Путин также сказал, что в 2008 году, когда у Украины появился шанс вступить в НАТО, он возмутился, что это "интересное кино, мы так не договаривались".

Российский диктатор снова обвинил Запад, в частности США, в развязывании войны в Украине и сказал, что "если США хотят прекратить боевые действия в Украине, им надо прекратить поставки туда вооружения".

Президент России также подчеркнул, что якобы "Россия не имеет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию".

Путин также назвал "иллюзией" мнение Запада, что "Россию можно победить на поле боя".

По словам диктатора, "Соединенные Штаты добиваются появления в России слабого руководства, будто не понимая, чем это может угрожать всему миру".

Война в Украине и упоминания о нашей власти

Российский президент, вспоминая 2014 год, отметил, что якобы "госпереворот в Украине", имея в виду Революцию Достоинства, был "проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ".

Также он сказал, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".

Говоря о войне против Украины, Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", потому что одна из них – это денацификация, что означает "запрет всевозможных неонацистских движений". Кроме того, диктатор сказал, что, мол, это "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее".

Он также отметил, что Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле в 2022 году "договорились, что в Украине законодательно будет запрещен неонацизм". Однако, по словам Путина, "после отвода войск от Киева украинская сторона отбросила все договоренности".

Путин отметил в разговоре с Карлсоном, что "у Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, по крайней мере – была".

В то же время Путин заявил, что "никогда не говорил Орбану, что Венгрия может вернуть себе часть земель Украины: разговоров не было ни разу".

Также Путин снова "завел свою шарманку" о том, что "Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной", "украинцы могут считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма", что "Украина – это сателлит США", а "большинство украинцев до сих пор чувствуют себя русскими". В то же время на этот раз российский диктатор превзошел себя и сказал, что "украинцев придумали поляки".

По словам Путина, Зеленский "пришел к власти на ожиданиях привести Украину к миру, но понял, что лучше не ссориться с неонацистами и националистами".

Также российский диктатор сказал, что хочет "добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров", и что Россия и Украина "рано или поздно договорятся".

Заявления Путина об ИИ и Илоне Маске

Вспомнил Путин и об искусственном интеллекте во время разговора с Карлсоном. В частности, российский глава подчеркнул, что угроза, что "исходит от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заставит человечество задуматься над тем, что надо договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от применения ядерного оружия".

Также Путин уже хочет договариваться с Илоном Маском. По мнению Путина "его новаторство невозможно остановить".

В конце концов со всего разговора можно сделать вывод, что Путин пытается донести до Запада, что его якобы "интересует только Украина". Поэтому он просит США "отдать ее, чтобы на этом все разошлись".