Такое мнение высказал 24 Каналу российский политолог Аббас Галлямов, отметив, что для Путина было бы лучше, если бы оккупанты получили какое-то преимущество на фронте, в частности в Авдеевке. Поскольку особых успехов на войне россияне не имеют, приходится довольствоваться интервью с Карлсоном.

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Очень важен для Путина

Для Путина это лучше, чем ничего, потому что Карлсон – действительно является популярным в США телеведущим. Поэтому сам факт этого интервью является ударом по нарративу, что "Путин маргинализировал Россию", ведь в Москву приехал Такер Карлсон. Мол, он является лояльным к Путину – "большому геополитическому игроку", мнение которого якобы интересно всем в США.

На многих это произведет впечатление. Особенно важно это сейчас – в тот момент, когда ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации его кандидатом в президенты России,

– подчеркнул политтехнолог.

В этот период будут доминировать настроения, что Путин испугался конкуренции с Надеждиным и поэтому не позволил ему стать кандидатом.

Поэтому в этот момент очень важно вытащить Карлсона и сказать: "Путин испугался Надеждина? Разве это не смешно? Посмотрите, какая "звезда" из США прилетела, чтобы у Путина взять интервью. 10 часов трясся в самолете, чтобы 2 часа поговорить главой Кремля. Надеждину такое даже не снилось".

"Карлсон – это способ частично решить проблему с Надеждиным. Понимание, насколько американский телеведущий важен для Путина, заставляет предположить, что это очень дорого стоило Кремлю", – подчеркнул Аббас Галлямов.

Талантливый демагог

Исходя из принципа "враг моего врага мой друг", Карлсон – союзник Путина, потому что для телеведущего и Трампа главными врагами являются американские либералы. А Путин также выступает против них и поддерживает консервативные ценности.

"В то же время Карлсон – талантливый демагог и самовлюбленный персонаж, и он прекрасно осознает, какой подарок делает Путину. Однако такие люди ненадежны и бесплатных подарков не дают. Он знает, что Путин очень богатый, и поэтому Карлсон возьмет с него очень много", – уверен политтехнолог.

Обратите внимание! Такер Карлсон также обращался к президенту Украины с просьбой об интервью, однако ему было отказано. По словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, "это – не уровень президента Зеленского", ведь Карлсон "не является классическим журналистом". Журналистика для него закончилась, после увольнения с американского телеканала Fox News из-за его сознательного распространения фейков.

Бориса Надеждина не зарегистрировали кандидатом на выборах президента России