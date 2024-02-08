"Разве что Путин начнет плакать": в ЕС прокомментировали возможные санкции против Такера Карлсона

На днях американский журналист Такер Карлсон прибыл в столицу страны-агрессора, где записал интервью с Путиным. Евросоюз возмутило такое поведение медийщика, и он обещал отреагировать на него санкционными мерами.

В Еврокомиссии заявили, что процесс формирования списка санкций является конфиденциальным, поэтому пока не могут прокомментировать возможные ограничения для американского журналиста Такера Карлсона, который записал интервью с Путиным. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"Путин – хронический лжец"

Спикер ЕК заявил, что хотя интервью с российским диктатором будет обнародовано позже, можно предсказать, что Путин будет там говорить. В Еврокомиссии призвали не преувеличивать роль этого интервью, поскольку все знают главные месседжи Путина.

Это хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей незаконной операции против украинского народа,

– сказал Стано.

Представитель Еврокомиссии отметил, что единственной неожиданностью может стать то, если "Путин начнет плакать и говорить, что был полным неудачником и попросит прощения у украинского народа".

Готовят ли уже санкции против Карлсона

После предложений евродепутатов наложить санкции на американского журналиста Карлсона в Еврокомиссии отреагировали и заявили, что этот процесс "является внутренним делом государств-членов и происходит конфиденциально". Впрочем, именно в ЕС институциях сейчас не обсуждают возможные санкции против Карлсона, хотя в ЕК признают, что предложить ввести ограничения может любое из государств-членов ЕС.

Мы никогда не обсуждаем публично детали возможных, будущих или текущих дискуссий. Когда государства-члены чувствуют, что хотят добавить лиц или организации в санкционный список, они вносят соответствующее предложение,

– отметил Питер Стано.

Он добавил, чтобы санкции были объявлены, все государства-члены ЕС должны согласиться с этим предложением. Стано отметил, что санкции должны быть подкреплены соответствующими доказательствами и соответствовать критериям ЕС.

Интервью Карлсона и Путина: что известно