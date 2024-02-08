В Єврокомісії заявили, що процес формування списку санкцій є конфіденційним, тому наразі не можуть прокоментувати можливі обмеження для американського журналіста Такера Карлсона, який записав інтерв’ю з Путіним. Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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"Путін – хронічний брехун"

Спікер ЄК заявив, що хоча інтерв’ю з російським диктатором буде оприлюднено пізніше, можна передбачити, що Путін буде там говорити. В Єврокомісії закликали не перебільшувати роль цього інтерв'ю, оскільки всі знають головні меседжі Путіна.

Це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою незаконну операцію проти українського народу,

– сказав Стано.

Речник Єврокомісії зазначив, що єдиною несподіванкою може стати те, якщо "Путін почне плакати й говорити, що був повним невдахою і попросить вибачення в українського народу".

Чи вже готують санкції проти Карлсона

Після пропозицій євродепутатів накласти санкції на американського журналіста Карлсона в Єврокомісії відреагували й заявили, що цей процес “є внутрішньою справою держав-членів і відбувається конфіденційно”. Втім, саме в ЄС інституціях зараз не обговорюють можливі санкції проти Карлсона, хоча в ЄК визнають, що запропонувати ввести обмеження може будь-яка з держав-членів ЄС.

Ми ніколи не обговорюємо публічно деталі можливих, майбутніх або поточних дискусій. Коли держави-члени відчувають, що хочуть додати осіб чи організації до санкційного списку, вони вносять відповідну пропозицію,

– зазначив Пітер Стано.

Він додав, аби санкції були оголошені, усі держави-члени ЄС мають погодитися із цією пропозицією. Стано зазначив, що санкції мають бути підкріплені відповідними доказами та відповідати критеріям ЄС.

Інтерв'ю Карлсона та Путіна: що відомо