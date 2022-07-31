Такие люди гарантировали миру продовольственную безопасность, – Зеленский о гибели Вадатурского

Владимир Зеленский прокомментировал гибель основателя агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги 31 июля. Президент акцентировал, что погибший был одним из тех, кто гарантировал миру продовольственную безопасность.

Он выразил искренние соболезнования родным супругов Вадатурских. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента за этот день.

Заметьте При обстреле Николаева погиб Герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский

Им не удастся разрушить потенциал Украины, – Зеленский

Алексей и его супруга погибли при обстреле Николаева 31 июля. Ранее в Офисе Президента сказали, что это не случайность, а продуманное убийство.

Именно такие люди, такие компании, именно наш украинский юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по развалинам,

– сказал президент.

Он добавил, что Украина и наши люди могущественнее любых российских ракет или снарядов.

Обращение Владимира Зеленского за 31 июля: смотрите видео