В Воздушных силах объяснили ситуацию по скандалу с переводом в пехоту

Появилась информация о массовом переводе большого количества личного состава в пехотные подразделения. В Воздушных силах подобные заявления опровергли.

Там отметили, что перевод инженерно-технического состава проводить не будут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВИО командующего Воздушными Силами ВС Украины генерала-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

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Реакция Воздушных сил на скандал

Военные летчики и их родные массово сообщают о переводе личного состава в пехоту. Впрочем, по данным Воздушных сил, по состоянию на сегодняшний день никаких подобных переводов ни среди авиационных техников, ни среди других важных специальностей не планируют.

Учитывая резонанс в медиа о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю – такие переводы осуществляться не будут! Это касается и других дефицитных в Воздушных Силах специальностей,

– заявил Кривоножко.

Также уверяет, что это не касается и тех, кто учился за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов по расчетам мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов, которых трудно заменить другим.

Однако, по его словам, ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности, это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных Сил.

Временный исполняющий обязанности подчеркнул, что Воздушные Силы уже не первый год усиливают боевых собратьев на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта.

Таким образом, Воздушные Силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта. Впрочем, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией.

"Мы постоянно проводим работу по усилению наших подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуем систему работы мобильных огневых групп, повышаем эффективность применения авиационной компоненты, и такое развитие Воздушных Сил будет продолжаться", – добавил он.

К слову, незадолго до этого в Генштабе ВСУ заявили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.