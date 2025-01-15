Таких нет ни в Европе, ни в России: можно ли повредить газохранилища на Западе Украины

Россияне 15 января атаковали газовую инфраструктуру на Западе Украины. Газовое хранилище в Стрые расположено глубоко под землей. Его невозможно пробить ни одним современным вооружением.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап. Он пояснил, что это хранилище не строили, а используют природные пещеры для хранения газа.

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Только нанести ущерб

В пещерах некоторые места цементировали и герметизировали, чтобы иметь возможность хранить большое количество газа.

Таких газовых хранилищ в Европе вообще нет. В России их никогда не было. Все оборудование работает под высоким давлением. Ну, повредят они какой-то компрессор – заменят компрессор. Это лишь вопрос денег,

– объяснил Криволап.

Он добавил, что россияне только наносят ущерб и наносят повреждения, однако это не остановит украинскую энергетику.

Напоминаем, что 15 января Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. Она сосредоточила свое внимание на западных областях, в частности на Львовщине.

"Трубу – если в нее точно не попадешь, то ее не пробьешь. Там трубы высокого давления. Есть определенные системы управления, их еще можно повредить. Но остановить работу газохранилища – невозможно. Видимо, Путину так объяснили, что "будем туда бить, когда добьем и украинцы замерзнут"", – подытожил Криволап.