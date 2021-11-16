Такое случается, – "слуга" Ковалев прокомментировал свое ДТП
Источник:фейсбук Алексея Ковалева
Нардеп Алексей Ковалев лично подтвердил, что попал в ДТП 15 ноября. Он подчеркнул, что на момент аварии был трезв.
Со мной все в порядке, – нардеп
Политик поблагодарил всех, кто волновался и предлагал ему помощь. Он подчеркнул, что прокомментировал аварию, чтобы "предупредить сплетни" и донести информацию лично.
Важно В "Слуге народа" подтвердили ДТП Ковалева и сообщили детали
Да, вчера я попал в ДТП, но такое случается в жизни. Я был трезв, о чем свидетельствуют тесты, которые я сделал по направлению ГБР, специалисты которого прибыли на место происшествия,
– заявил Ковалев.
Отметим, перед этим спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что в аварии "пострадал только металл". В то же время нардеп отделался незначительными травмами. Также в политсиле заверили, что Ковалев сдал анализы после ДТП, и ни алкоголя, ни наркотиков у него крови не обнаружили.
Что известно о ДТП с участием Ковалева
- Утром 15 ноября на трассе Киев – Одесса недалеко от села Хлепче столкнулись грузовик MAN и автомобиль Mercedes-Benz.
- В полиции рассказали, что 52-летний водитель грузовика разворачивался, а легковушка ехала по главной дороге.
- В "Слуге народа" заверили, что у водителей нет никаких претензий друг к другу.
Полный текст публикации Алексея Ковалева:
Хочу предупредить сплетни, которые уже проникают через "желтые" каналы коммуникации, и донести до вас информацию лично.
Да, вчера я попал в ДТП, но такое случается в жизни.
Я был трезв, о чем свидетельствуют тесты, сделанные по направлению ГБР, специалисты которого прибыли на место происшествия.
Со мной все хорошо, спасибо тем, кто переживает и предлагает помощь.