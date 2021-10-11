Таксист, в автомобиле которого нашли тело Полякова, изменил свои показания, – адвокат

Адвокат таксиста, в автомобиле которого умер Антон Поляков, рассказал, что его подзащитный изменил свои показания. Он признал, что версия о том, что он подобрал нардепа на транспортной остановке – ложь.

Согласно новым показаниям таксиста, Антона Полякова в его авто пересадили из другой машины. Сразу же после этого у народного депутата начались конвульсии.

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Правоохранители якобы избили таксиста

По словам адвоката, за изменение показаний правоохранители избили таксиста. Несмотря на это, адвокат заявил, что следов избиения на теле его подзащитного нет, поэтому экспертиза не докажет этого. Кроме того, это не единственное нарушение. Адвокат таксиста утверждает, что его подзащитный провел в полицейском участке сутки вместо 3 часов.

Таксист объяснил свое решение сначала солгать тем, что он не мог знать о том, употреблял ли что-то нардеп или нет и поэтому не хотел впутывать других людей. Однако неизменным в его показаниях осталось то, что Поляков был в сознании, когда его посадили в авто. Из-за того, что ему стало плохо, таксист решил ехать в больницу, нарушая правила дорожного движения. Тогда его и остановили патрульные и нашли тело депутата.

Он соврал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сперва он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет,

– заявил адвокат.

По данным СМИ, у таксиста криминальное прошлое. Мужчина был фигурантом дела о торговле людьми.

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