Конгрессмен ответил, видят ли США признаки размещения тактического ядерного оружия в Беларуси

Еще в марте 2023 года Путин заявил, что Москва разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси по просьбе Минска. В США не видят признаков того, что сейчас там находится такое вооружение.

Об этом заявил председатель комитета по делам разведки Палаты представителей США Майк Тернер во время брифинга в Киеве.

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Ядерки у Беларуси нет

Как и ранее сообщалось, нет никаких признаков того, что Беларуси было передано тактическое оружие,

– заявил Тернер.

Отвечая на вопрос о бездействии бывшего президента США Дональда Трампа в начале российского вторжения в Украину, Тернер подчеркнул, что Трамп был первым американским лидером, который предоставил летальную помощь Вооруженным Силам.

"Поэтому Америка стоит на стороне Украины, и мы будем стоять, независимо от политических побед или сдвигов, которые могут произойти в нашей стране", – отметил конгрессмен.

К слову, недавно глава Генштаба Беларуси заявил о готовности страны применить нестратегическое ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости. Отметим, что в конце апреля 2024 года Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеприпасов.