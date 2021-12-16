Тактика, а не отказ от санкций, – политолог об отношениях Германии и Франции с Россией

Германия и Франция не отказываются от санкции против России. Государства придерживаются соответствующей тактики.

Надо дождаться более содержательной информации. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко: Они не хотят дразнить агрессора

По его словам, соответствующие страны – не против санкций как таковых, особенно когда речь идет об агрессии со стороны России.

Сейчас говорится о тактике – когда, как и в каком объеме вводить санкции, а не об отказе от санкций как таковых,

– подчеркнул Фесенко.

Он объяснил, что и президент Франции Эммануэль Макрон и новый канцлер Германии Олаф Шольц публично заявили, что в случае новой российской агрессии против Украины они поддержат более жесткие санкции против России.

Вероятнее всего, как это было ранее в 2008 году (когда отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО) Германия и Франция пытаются придерживаться более гибкой, более мягкой тактики. Владимир Фесенко Политолог

"Они не хотят дразнить агрессора. Но если Россия пойдет в наступление на Украину напрямую, думаю, санкции со стороны Запада и Европейского союза будут", – отметил политолог.

Владимир Зеленский заявил, что санкции против России нужны не после, а до возможной эскалации на Востоке Украины.

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Саммит Восточного партнерства: главное

В Броюсселе проходит саммит Восточного партнерства. Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Макроном и новым канцлером Германии Шольцем.

Глава государства провел также переговоры с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора. Йенс Столтенбер заявил, что Альянс не пойдет ни на какие компромиссы с Россией и добавил, что НАТО изменит стратегию из-за агрессии Кремля.

Глава Совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что новые санкции против Москвы обсудят уже 16 декабря на саммите европейских лидеров.

Зеленский заявил, что Украина готовится к разным вариантам развития событий. Также отметил, что хотя НАТО ничего и не должен нашему государству, но Украина будет форпостом в войне с Россией.

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