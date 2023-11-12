Почему России приходится все чаще проводить лобовые атаки пехотой: ответ ISW

Россия не жалеет своих солдат и часто проводит лобовые штурмы на фронте. Аналитики Института изучения войны объяснили, с чем это связано.

В России продолжается дискуссия по поводу широкомасштабных наступлений пехоты. Это еще раз подчеркивает вызовы, с которыми столкнется страна-агрессор, когда будет использовать эту тактику.

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Россия вынуждена полагаться на пехоту

11 ноября один милблогер подчеркнул, что подобные штурмы украинских укреплений в лесных массивах Донецкой и Луганской областей не поможет российской армии прорвать линию фронта. Россия не имеет ресурсов для подготовки достаточного количества личного состава.

Критический милблогер сказал, что зависимость россиян от тактики штурма показывает значительные потери в технике и плохую координацию действий на передовой. От штурмов пехоты зависят даже подразделения спецназа.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что российские силы все больше полагаются на такие фронтовые атаки пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку должно подготовленного персонала и из-за массовых потерь техники.

Похоже, что российский генштаб в значительной степени полагается на фронтальные наступления как преобладающую тактику в Украине как важную часть российского решения проблемы "военного паритета".

– говорится в своде.

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