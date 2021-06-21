Исламская система: "Талибан" назвал условие мирного урегулирования конфликта в Афганистане

Движение "Талибан" заявило, что готово к мирному разрешению афганского конфликта. Однако должно это произойти на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

Соответствующее заявление сделал заместитель лидера "Талибана" Абдула Гани Барадар. По его словам, настоящая Исламская система – лучшее средство для решения всех проблем афганцев.

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Мир в Афганистане: детали заявления Барадара

Заместитель лидера "Талибана" признал, что Исламская система повлияет на права женщин. В частности, эту тему "внесли в рамки внутреннеафганских переговоров". Поэтому, убеждает он, и в дальнейшем в Афганистане будут учитывать права всех афганцев, в том числе женщин.

Барадар добавляет, что талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

Само наше участие в переговорах открыто свидетельствует о том, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания,

– отметил он.

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Что этому предшествовало