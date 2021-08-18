Талибы не забудут, что Россия уничтожала мусульман в Чечне, – журналист о ситуации в Афганистане
Источник:24 канал
Идеология "Талибана" за 20 лет особо не изменилась. Они выиграли время, чтобы захватить власть. В то же время талибы заинтересованы в отношениях с соседними государствами, Китаем и Россией в частности.
Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале. Сейчас ситуация в Афганистане становится более сложной.
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Власти Китая, по мнению Фараджаллаха, все равно, кто находится у власти в Афганистане. Главное, что им нужно – это сохранение экономического интереса.
У Китая нет никаких политических амбиций в отношении Китая или талибов,
– сказал журналист.
Фараджаллах: Россия понимает, что долго не может управлять талибами
В то же время он обратил внимание на то, что Россия с начала захвата власти "Талибаном" начала заявлять на официальном уровне об "американских экспериментах" и последствиях "демократии США". Это действительно серьезное поражение для Вашингтона, сказал Фараджаллах.
Однако он добавил, что теплые отношения между Россией и талибами долго не продлятся, так как у них совершенно разные интересы.
"Видение одной стороны – Исламский Эмират и они (талибы – 24 канал) не забудут, что Россия уничтожала мусульман в Чечне и Дагестане. В то же время Россия понимает, что долго не может управлять талибами, а просто временно их использует, чтобы дразнить США", – отметил главный редактор портала "Украина по-арабски".
Мохаммад Фараджаллах о признании власти талибов: смотрите видео 24 канала
Ситуация в Афганистане: коротко
- 15 августа 2021 года "Талибан" вошел в Кабул. Президент Афганистана сложил полномочия и вылетел из страны.
- Талибы объявили о контроле над территориями Афганистана. Покинуть страну можно только из аэропорта в Кабуле.
- Талибы заявили, что не собираются совершать самосуд над афганцами, боевики объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.
- Однако 18 августа "Талибан" начал стрелять в митингующих, которые вышли на акцию поддержки национального флага. Погибли по меньшей мере 2 человека.