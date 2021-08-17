Талибы обещают казнить только по решению суда

В террористической группировке "Талибан" заявили, что самосуд над афганцами они делать не будут. Решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.

Также террористы заявляют, что в Афганистане будет свобода слова. Об этом рассказал представитель террористов Сухайль Шахин.

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Забрасывать камнями можно с разрешения суда

Представитель боевиков отметил, что все политические наказания будет принимать суд, который будет рассматривать дела на основе законов шариата. Казни и ампутации конечностей будут осуществлять только по решению суда.

То же относится к забрасыванию камнями. В "Талибане" утверждают, что без решения суда делать это запрещено. Также террористы заявляют, что жителям Афганистана можно критиковать кого угодно.

Кроме того, боевики гарантируют безопасность местным жителям.

Мы заверяем афганцев, особенно жителей Кабула, в том, что их жизнь и имущество в безопасности,

– сказал представитель талибов.

Эти нововведения теоретически могут начать действовать после перехода власти к "Талибану".

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