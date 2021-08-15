Талибы обстреляли аэропорт Кабула, с которого эвакуируют американцев: вспыхнул пожар

Боевики "Талибана", которые взяли контроль над столицей Афганистана, цинично обстреляли аэропорт. Именно с него в тот момент пытались эвакуировать американцев.

Как сообщили в посольстве США в Афганистане, ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе в аэропорту. Здание обстреляли талибы.

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Что произошло в столичном аэропорту

Боевики начали обстрел уже вечером 15 августа. Из-за этого в аэропорту Кабула начался пожар. Известно, что в тот момент в здании аэропорта скрывались дипломаты США и Франции.

Поступают сообщения о том, что аэропорт был обстрелян,

– говорится в сообщении.

После стабилизации ситуации с посольством все американцы смогут зарегистрироваться онлайн, чтобы покинуть территорию Афганистана. Кроме того, в посольстве напомнили, что граждане США, которые желают получить помощь при выезде из страны, должны зарегистрироваться как можно скорее и заполнить специальную форму.

Американцев призвали не звонить в посольство США в Кабуле.

Заметим, что ранее British Airways уже заявили, что будут избегать воздушного пространства Афганистана по распоряжению руководства компании.

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