Талибы полностью перекрыли дорогу в аэропорт Кабула: теперь будут пускать только иностранцев
Источник:BBC
В "Талибан" заявили, что афганцам не стоит ехать в аэропорт или пытаться покинуть страну. Чтобы сдержать отток афганцев, они перекрыли путь в аэропорт.
В то же время другие страны должны прекратить "поощрять" афганцев выезжать. С таким заявлением на телевидении выступил представитель талибов Забихулла Моджахед.
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Талибы перекрыли дорогу в аэропорт
Контроль над дорогой, ведущей к северным воротам аэропорта, от 15 августа был распределен между талибами и иностранными военными. Это преимущественно остальные члены подразделений разведывательной службы, которую поддерживает ЦРУ, и войска, охранявшие ворота входа в аэропорт.
Al Jazeera сообщает, что "Талибан" заблокировал людям доступ в аэропорт, стрелял в воздух и использовал дубинки, чтобы разогнать афганцев.
Впрочем, толпа афганцев в аэропорту не уменьшается: люди все еще надеются бежать из страны.
Эвакуацию прекратят 31 августа
Когда талибы пришли к власти, то договорились с США, что они смогут эвакуировать своих граждан. Конечный срок этого процесса назначили 31 августа. Сейчас представитель боевиков заявил, что дата окончательная и ее не будут переносить.Напомним, что "Талибан" пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Талибы сообщили, что это – "красная линия".
Между тем США требовали продления срока, поскольку не успевают с темпами эвакуации.
На брифинге для прессы Забихулла Моджахед также сказал, что женщинам пока ради их безопасности стоит оставаться дома.
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- Боевики "Талибана" намерены создать совет для управления Афганистаном. В него войдут 12 человек.
- Между тем СМИ сообщают, что Панджшер – последняя неподконтрольная боевикам провинция Афганистана – намерена сдаться. Повстанцы якобы понимают, что не продержатся, ведь у них не хватает ресурсов.
- Пятерых афганцев, которых эвакуировали из Кабула во Францию, взяли под стражу. 4 из них заподозрили в сотрудничестве с боевиками "Талибана".