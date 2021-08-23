Талибы собрались атаковать Панджшер: Ахмад Масуд отказался сдаться

Ахмад Масуд в провинции Панджшер собирает силы для сопротивления талибам. Он отверг ультиматум "Талибана" сдать регион.

Напомним, 32-летний Ахмад Масуд является сыном одного из лидеров сопротивления в Афганистане 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Армия СССР тогда на 10 лет увязла в тщетной войне.

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Масуд отверг ультиматум талибов

Ахмад Масуд объявил войну талибам и призвал единомышленников собираться в провинции Панджшер.

Это имеет символическое значение – ведь ее не смогли взять под контроль советские войска в 1980-х, а сам Масуд является сыном одного из лидеров тогдашнего сопротивления.

Не контролируют Панджшер и талибы – провинция остались единственным свободным регионом в стране. Вокруг Масуда там сейчас группируются добровольческие формирования и остатки регулярной армии.

"Мы противостояли СССР, и мы сможем противостоять и "Талибану".

Масуд хотел бы сформировать правительство национального единства – даже с участием талибов. Но и готов к "неминуемой войне", если исламисты не пойдут на диалог:

В "Талибане" 22 августа дали Ахмаду Масуду 4 часа, чтобы тот сдался. Но антиталибский лидер отверг ультиматум. В ответ из политического офиса исламистов прозвучало следующее: сотни боевиков уже готовы двинуться на Панджшер.

Наша цель – объединить страну. Различных режимов быть не может. Но кое-кто хочет проблем,

– сказал представитель "Талибана" Мухаммед Наим.

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