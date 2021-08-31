Талибы устроили парад и фотосессию в аэропорту Кабула после выхода войск США: красноречивые фото

31 августа 2021 , 18:59
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Источник:

Al Jazeera

Талибы зашли в аэропорт Кабула сразу после выхода войск США. Заявив о полном "освобождении" страны, они устроили парады и фотосессии с оружием Штатов.

Боевики в аэропорту осматривали поврежденную технику Штатов. Также террористы позировали для фото.

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Террористы вошли в аэропорт Кабула и осматривали технику Штатов

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид вывел группу чиновников на взлетно-посадочную полосу. При этом он улыбался.

  • Представитель "Талибана" поздравил Афганитан и сказал журналистам, что якобы "эта победа принадлежит всем".
  • После этого их батальон "Бадри 313" позировал для фотосессии с винтовками Штатов и своим белым флагом.
  • Издание пишет, что аэропорт оставили в хаосе - на некогда безопасном месте теперь разбросаны пустые гильзы.

Издание пишет, что Штаты вывели из строя ориентировочно 73 вертолета, 70 бронемашин MRAP, систему C-RAM, которую использовали для противовоздушной обороны.

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Автор: Діана Квасневська