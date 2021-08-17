Талибы устроили развлечения на аттракционах после взятия Кабула: видео

Боевики радикального движения "Талибан" после захвата Кабула развлекаются в местных общественных заведениях. В частности, с оружием в руках они катались на аттракционах и осваивали тренажеры в президентском дворце.

Талибы через несколько дней после захвата Кабула проникли на территорию парка аттракционов и решили покататься там на машинках. В то же время в столичном аэропорту люди массово пытаются уехать из страны, рискуя собственной жизнью.

Читайте также История "Талибана": когда и как возникло радикальное движение

Боевики "Талибана" катаются на аттракционах

На опубликованных в сети видео заметно, как несколько талибов расселись в крошечных машинках и катаются внутри павильона. Другие боевики смеются и весело выкрикивают. В то же время часть талибов не выпускает из рук оружие даже во время езды на машинках.

Кроме того, представители радикального движения катались и на других аттракционах, а также осваивали спортивные тренажеры в президентском дворце.

К слову, ранее похожее действо произошло в захваченном талибами городе Герат. Там террористы также пришли в парк аттракционов, чтобы покататься на качелях и пофотографироваться.

Талибы катаются на машинках: смотрите видео

Боевики "Талибана" катаются на аттракционах: видео​

Ситуация в Афганистане: последние новости