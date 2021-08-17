Талибы устроили развлечения на аттракционах после взятия Кабула: видео
Источник:24 канал
Боевики радикального движения "Талибан" после захвата Кабула развлекаются в местных общественных заведениях. В частности, с оружием в руках они катались на аттракционах и осваивали тренажеры в президентском дворце.
Талибы через несколько дней после захвата Кабула проникли на территорию парка аттракционов и решили покататься там на машинках. В то же время в столичном аэропорту люди массово пытаются уехать из страны, рискуя собственной жизнью.
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Боевики "Талибана" катаются на аттракционах
На опубликованных в сети видео заметно, как несколько талибов расселись в крошечных машинках и катаются внутри павильона. Другие боевики смеются и весело выкрикивают. В то же время часть талибов не выпускает из рук оружие даже во время езды на машинках.
Кроме того, представители радикального движения катались и на других аттракционах, а также осваивали спортивные тренажеры в президентском дворце.
К слову, ранее похожее действо произошло в захваченном талибами городе Герат. Там террористы также пришли в парк аттракционов, чтобы покататься на качелях и пофотографироваться.
Талибы катаются на машинках: смотрите видео
Боевики "Талибана" катаются на аттракционах: видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- С начала августа 2021 года талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана, а 15 августа захватили столицу – Кабул. Президент бежал из страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".
- Часть людей прячется в собственных домах, другие пытаются сбежать из Афганистана самолетом, ведь аэропорт – единственное место, которое сейчас контролируют военные США. Из-за этого на аэродроме образовался настоящий хаос.
- Люди буквально цепляются за самолеты, о чем свидетельствуют обнародованные в сети кадры. А в шасси авиалайнера, который эвакуировал людей, нашли тело афганца.